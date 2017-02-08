Bursaspor-Rota Koleji: 3-0

(DHA)-TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde, Bursaspor sahasında, Rota Koleji'ni 3-0 mağlup etti.

Diğer Sporlar - 08 Şubat 2017 18:08
Bursaspor-Rota Koleji: 3-0
TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde, Bursaspor sahasında, Rota Koleji'ni 3-0 mağlup etti.

Bursaspor, ilk sete iyi başladı ve rakibini 25-12 yenerek 1-0 öne geçti.

İkinci sette zaman zaman hücumlarda topu iyi kullanamamasına karşın Bursaspor, seti 25-17 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Bursaspor, son sette rahat oynadı ve seti 25-15, maçı ise 3-0 kazanarak, üst üste ikinci galibiyetini aldı.
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Bağlantılar: Bursaspor, Rota Koleji

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