Bursaspor'da Mutlu Topçu imzaladı!

(DHA)- BURSASPOR, yeşil beyazlı takımı çalıştırması için bugün Mutlu Topçu ile sözleşme imzaladı.

Futbol - 30 Ocak 2017 16:31

Bursaspor'un Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine Başkan Ali Ay, Mutlu Topçu, Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Pulat, Fatih Korkmaz, Ali Turan, Cem Öztürk ve Sezer Sezgin katıldı.



ALİ AY: CAMİAMIZI TANIYAN İSİM



Başkan Ali Ay sözleşmenin imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Hamza Hamzaoğlu ile 6 gün önce yollarımızı ayırmıştık. Bursaspor camiasını iyi tanıyan, şampiyon olduğumuz kadroda yardımcı hoca olan ve futbolcularımızın bazılarını tanıyan Mutlu Hoca da karar kıldık. Bundan sonra yeni bir beyaz sayfa açtık. Mutlu Hoca çarşamba gününden itibaren takımla çalışmaya başlayacak. Ne kadar çalışkan olduğunu hepimiz biliyoruz. Bundan sonra da Bursaspor için çalışacak ve beraber hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum."



İVAN ERGİNÇ SPORTİF DİREKTÖR



Başkan Ali Ay, annesi ameliyat olan sportif direktör İvan Ergiç’in daha sonra Bursa'ya geleceğini açıklarken şöyle konuştu:



"Ergiç'in, görevi büyük ihtimalle ya sportif direktör veya benim danışmanım olacak. Bursaspor için en iyisini, güzelini yapmak için uğraş veriyorum. Bizim ilk konuştuğumuz Mutlu Hocaydı. Bu arada diğer hocalarla da temasta bulunduk. Fakat biz tekrar Mutlu Hoca ile çalışma kararı aldık. Ücret falan konuşulmadı. Boş mukaveleye imza attı. Mutlu Hoca bizim Hocamız şuan altı ay +1 senelik sözleşme imzaladık. Transfer ile ilgili uygun şartlarda olursa bir iki tane oyuncu bakıyoruz. Ama olmazsa da hocamızla görüştük. Bu takımla devam edeceğiz. Taraftarylarımızın, herkesin bu takımı desteklemesini istiyorum. Biz yeteri kadar çalışıyorsak biz bu işi başarırız. Hocamıza da güveniyoruz."



MUTLU TOPÇU: HAYALİM OYNAMAKTI TEKNİK DİREKTÖR OLDUM



Mutlu Topçu ise, "Ben İnegöllüyüm. İnegölspor’da futbol oynadım. Allah Bursaspor’da oynamayı nasip etmedi ama Bursaspor’da şampiyonluk nasip etti. Bugün Teknik Direktörlük nasip etti. Dolayısıyla bunun heyecanı içerisindeyim" dedi. Mutlu Topçu daha sonra şunları söyledi:



HEDEFTEN KOPMADIK



"Bursaspor olarak hedeflerden uzaklaşmış değiliz. Önümüzdeki 15 haftalık süreçte Bursaspor’u tekrar Avrupa’ya götürecek kadro var. Taraftarlarımız ile bir bütün olmak zorundayız. O sinerjiyi tekrar oluşturmamız lazım. Fenerbahçe maçındaki taraftarı görmek için heyecanlanıyorum. Bursaspor çok daha iyi daha agresif ne yaptığını bilen rakibine kendi oyun anlayışını kabul ettirmek zorunda. Hepimizin hoşnut olduğu modern futbol anlayışını sahaya yansıtmaya çalışacağız."



Gökhan Geylani'nin yardımcısı, kaleci antrenörünün Recep Atılgan ve Utku Yörükoğlu olacağını açıklayan Mutlu Topçu, trasfer konusunda şunları söyledi:;



"DEVRE ARASI TRANSFER ZORDUR"



“Özellikle devre arası transferi zordur. Bu dönemde kimse değerli futbolcuları bırakmak istemez. Burada değerli oyuncular var. Onların performanslarını yükseltmek gerekiyor. Sezona iyi başlayan bir grup var elimizde. Belki şuanda formsuzlar. Onu yükseltirsek başarılı olacaktır. Transferde acele etmemek çok önemli. Takımı Medipol Başakspor maçında çok iyi bulmadım. Bursaspor böyle oynamaması lazım. Rakibine boyun eğen sistem olmaz. Mücadeleyi sadece defansif anlamda yapmamalıyız. Sadece kendi yarı alanında top oynanmaz. Rakibin sahasında da oynamalıyız. Sadece Batalla’ya bağlı sistem olmaması lazım. Çok yönlü atak sistemi geliştirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçıyla birlikte çok farklı bir Bursaspor’u herkes görecek. Çok çalışacağız daha fazla pozisyon üreteceğiz. Eğer yenilsek te bile taraftarımızın alkışladığı bir takım görmek zorundayız. Çünkü Bursaspor camiası bunu daha önce başardı. En kötü sezon sonunda Avrupa Kupalarına katılmak zorundayız."

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