Bursaspor'da yerli teknik adamlardan Samet Aybaba, Hakan Kutlu, Mutlu Topçu'nun yanı sıra yabancı olarak daha önce Kayserispor'u çalıştıran şu an Azerbaycan Milli Takımı'nın başında bulunan Hırvat Robert Prosinecki'nin ismi ön plana çıktı.
Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak, Prosinecki ile görüşmek Azerbaycan'a gitti. Görüşmeyi doğrulayan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, kesin kararın henüz verilmediğini söyledi.
Kaynak: DHA
Bursaspor'da Robert Prosinecki sesleri
Bursaspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.Futbol - 23 Ocak 2017 18:56
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