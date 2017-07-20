Burun estetiğinde en önemlisi hasta doktor iletişimi

BURUN estetiği ameliyatında daha estetik bir görünüm elde edebilmek için burun kemerinin şeklinin değiştirilebildiğini, küçültülebildiğini, burun ucunun küçültülebildiğini, kaldırılabildiğini, burun deliklerinin küçültülebildiğini veya simetrik hale getirilebildiğini söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, ayrıca alın-burun ve burun-dudak arası açıların da düzenlenebildiğinin altını çizdi.

Sağlık - 20 Temmuz 2017 22:00

Op. Dr. Mirza Fırat, bunun dışında nefes alma problemine neden olan polip, deviasyon ve geniz eti gibi halk arasında da sinüzit veya sinüsler denilen problemlerin de giderilebileceğini vurguladı.



Burnunun herhangi bir bölgesindeki şekil bozukluğundan şikayetçi olan herkesin rinoplasti adayı olduğundan bahseden Op. Dr. Mirza Fırat, kadınlarda 16, erkeklerde ise 17 yaşından itibaren ameliyat olunabileceğini belirtti.



"HASTA VE DOKTOR AMELİYATA BERABER KARAR VERMELİDİR"

Bu yaşlardan önce kemik gelişimi henüz durmadığından ameliyat yapmanın uygun olmayacağının altını çizen Fırat, ayrıca 18 yaşını doldurmamış hastalarda ebeveyn onayı olmadan ameliyat yapılamayacağını dile getirdi ve şunları söyledi



"Rinoplasti ameliyatı bir sağlık problemini tedavi etmek amacıyla yapılan bir ameliyat değildir, hastanın görüntüsel değişiklik istediği bir ameliyattır. Dolayısıyla ne gibi bir şekil değişikliğinin gerekeceği konusunda en iyi fikre, yine hasta sahiptir. Fakat cerrahınız elbette yüzünüze en yakışacak burun şekli konusunda size yönlendirici olacaktır. Sonuç olarak hasta ve cerrah arasındaki güzel ve gerçekçi bir iletişim sonucu hemfikir olunup ameliyat planlaması yapılır."



Ameliyat öncesi planlamada simülasyon çalışmalarının çok faydalı olduğunu düşündüğünü belirten Dr. Fırat, "Kemeriniz şöyle alınsın, burun ucunuz şöyle kalkık olsun, doğal olsun gibi tanımlamalarla somut bir sonuç vadetmek zor. Ama yapılacak simülasyon çalışmasıyla hem cerrah hastasının, hem de hasta cerrahının aklındakini somut bir şekilde anlayabilir" dedi.



"KAPALI İLE AÇIK TEKNİĞİN İYİLEŞME SÜRECİ AYNI"

Burun estetiğinde kullanılan bazı tekniklere de değinen Dr. Fırat şunları söyledi:



"Kapalı teknik ile açık tekniğin ameliyat sonrası iyileşme süreci açısından hiçbir farkı yok. Oluşacak şişlikler, hissedeceğiniz ağrı, burnunuzda oluşacak akıntılar, şişliklerin geçme süresi gibi durumlar, her iki teknikte de aynı."



Kapalı tekniğin en büyük avantajının burun ucunda kesi olmaması diyen Op. Dr. Mirza Fırat, bu yöntemin daha doğal bir görünüme katkıda bulunduğunu belirtti. Açık teknikte yapılan kesinin de uzun dönemde neredeyse hiç iz bırakmadan iyileştiğini anlatan Fırat, kapalı teknikte ayrıca burun için bağları, sinirleri ve damarları daha koruyucu bir şekilde cerrahi yapmanın mümkün olduğunu, bunun da uzun dönemde iyileşme sürecini ve şekillenme sürecini hızlandırdığını, burun ucu hissiyatının daha erken geri geldiğini söyledi.



DHA

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