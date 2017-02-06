Buse Narcı, Miami’ye kaçtı!

Magazin - 06 Şubat 2017 18:17

Burada gözlerden uzak kalmayı hedefleyen Narcı bir süre kafasını dinleyecek. Emre Altuğ ile hakkında çıkan aşk haberlerini unutturmak isteyen Buse Narcı Amerika'da belli bir süre kaldıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönecek.