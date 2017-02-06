Burada gözlerden uzak kalmayı hedefleyen Narcı bir süre kafasını dinleyecek. Emre Altuğ ile hakkında çıkan aşk haberlerini unutturmak isteyen Buse Narcı Amerika'da belli bir süre kaldıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönecek.
Buse Narcı, Miami’ye kaçtı!
Özcan Deniz'le yaşadığı aşkı noktaladıktan sonra adı Emre Altuğ ile anılmaya başlayan Buse Narcı dedikodulardan kurtulmak için Miami'ye kaçtı.Magazin - 06 Şubat 2017 18:17
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