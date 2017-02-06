Buse Narcı, Miami’ye kaçtı!

Özcan Deniz'le yaşadığı aşkı noktaladıktan sonra adı Emre Altuğ ile anılmaya başlayan Buse Narcı dedikodulardan kurtulmak için Miami'ye kaçtı.

Magazin - 06 Şubat 2017 18:17
Buse Narcı, Miami’ye kaçtı!
Burada gözlerden uzak kalmayı hedefleyen Narcı bir süre kafasını dinleyecek. Emre Altuğ ile hakkında çıkan aşk haberlerini unutturmak isteyen Buse Narcı Amerika'da belli bir süre kaldıktan sonra yeniden Türkiye'ye dönecek.

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Bağlantılar: Buse Narcı, Miami

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