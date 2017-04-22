Buse Narcı müjdeyi verdi: Yaz başında ekrandayım

Tek başına Nişantaşı’nda görüntülenen Buse Narcı, hayranlarına müjdeyi verdi.

Magazin - 22 Nisan 2017 22:00
Buse Narcı müjdeyi verdi: Yaz başında ekrandayım
Özcan Deniz’le yaşadığı aşk ve polemikli ayrılıkla ismini duyuran Buse Narcı, Nişantaşı’nda tek başına objektiflere takıldı.

Emre Altuğ’la hakkında çıkan aşk dedikodularını, “Emre iyi arkadaşım” diyerek yalanladı.

Çiçeği burnunda oyuncu, yaz başında başlayacak yeni bir dizi projesinde rol alacağını açıkladı.

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Kaynak: haberturk.com
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