Özcan Deniz’le yaşadığı aşk ve polemikli ayrılıkla ismini duyuran Buse Narcı, Nişantaşı’nda tek başına objektiflere takıldı.
Emre Altuğ’la hakkında çıkan aşk dedikodularını, “Emre iyi arkadaşım” diyerek yalanladı.
Çiçeği burnunda oyuncu, yaz başında başlayacak yeni bir dizi projesinde rol alacağını açıkladı.
Kaynak: haberturk.com
Buse Narcı müjdeyi verdi: Yaz başında ekrandayım
Tek başına Nişantaşı’nda görüntülenen Buse Narcı, hayranlarına müjdeyi verdi.Magazin - 22 Nisan 2017 22:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Buse Narcı
MAGAZİN HABERLERİ
- Sinan Akçıl'dan Demet Akalın'a doğum günü kutlaması
- Göksel'i üzen yorumlar
- Kıvanç Tatlıtuğ'un özel şartları!
- Demet Akalın'dan 5. yıl paylaşımı
- Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
- Kenan Doğulu: Beren'le hala sevgili gibiyiz
- Cem Yılmaz'ın gözüne ne oldu?
- Hakan Çalhanoğlu evlendi
- Murat Yıldırım, İmane Elbani'nin üstüne titriyor!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?