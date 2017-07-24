Buse Narcı'nın Bodrum tatili..

Güzel oyuncu Buse Narcı, Bodrum tatiline iddialı başladı.

Magazin - 24 Temmuz 2017 09:53
Buse Narcı'nın Bodrum tatili..
Özcan Deniz ile yaşadığı aşkla adını duyuran Buse Narcı rol aldığı 'Türk Malı' dizisinin sezon finali yapmasından sonra Bodrum'da tatile çıktı. Giydiği tasarım bikinisi fit vücuduyla dikkat çeken oyuncu denize balıklama atladı. Bir süre suda tek başına yüzen Narcı, denizden çıktıktan sonra plajda adeta objektiflere şov yaptı. Buse Narcı’nın vücuduna yaptırdığı Latince dövme dikkat çekti.

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Fotoğraflar:Milliyet-Habertürk-Posta
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