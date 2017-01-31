Buse Narcı'nın Emre Altuğ'un evindeki fotoğrafı

Dedikodu - 31 Ocak 2017 17:17

Emre Altuğ ve Buse Narcı ile ilgili ortaya atılan aşk iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Buse Narcı ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar sonrası ilk kez Aramızda Kalmasın'a konuşan Emre Altuğ, "Buse ile en son Çeşme'de bir kez arkadaş olarak görüştük. Aylardır görüşmüyoruz. Şu ara albümümle ve çocuklarımla uğraşıyorum" açıklaması ile aşk haberlerini yalanlamıştı. Buse Narcı da Emre Altuğ'un bu açıklamalarını doğrulamıştı.İkili haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlarken yeni bir gelişme yaşandı. Narcı'nın yılbaşı akşamı Altuğ'un evinde çekilen fotoğrafı kafaları karıştırdı.Konuyla ilgili Salih Keçeci'ye konuşan Buse Narcı, o fotoğrafın yılbaşı geccesi Emre Altuğ'un evinde çekildiğini doğruladı.Kaynak:acunn.com