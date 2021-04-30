Buse Terim'den 20 bin TL'lik tazminat davası
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sosyal medyadan kendisine ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olduğu Ercan Ş.’ye bir dava daha açtı.
30.04.2021 23:57 Sosyete
Buse Terim, ceza davasının ardından bu defa 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, “Davalının sosyal medyada yaptığı hakaret milyonlarca kişiye ulaşmıştır. 20 bin TL tazminata hükmedilmesini istiyoruz” denildi. Mahkeme, duruşmayı erteledi. [Kaynak: hurriyet.com.tr]