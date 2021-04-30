Buse Terim'den 20 bin TL'lik tazminat davası

Buse Terim, ceza davasının ardından bu defa 20 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, “Davalının sosyal medyada yaptığı hakaret milyonlarca kişiye ulaşmıştır. 20 bin TL tazminata hükmedilmesini istiyoruz” denildi. Mahkeme, duruşmayı erteledi. [Kaynak: hurriyet.com.tr]