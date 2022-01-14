Buse Varol isyan etti: Bu kadının kadına şiddetidir!

Instagram hesabından art arda yayınladığı videolar ile bu sabah oğlu Burak Tektaş'ın okulunun önünde yaşadığı tartışmayı anlatan Buse Varol, "Cipe binip, insanlara bağırarak insanlık olmuyor" dedi. 31 yaşındaki oyuncunun açıklamaları şöyle:"Sabah sabah size kadının kadına yaptığı şiddet nasıl olur onu anlatacağım. Sinirlerim inanılmaz bozuk. Her sabah Burak'ı okula bırakıyorum. Arabayı kapının önüne bırakıp, dörtlüleri yakıp kapıdan çocukları okula teslim ediyoruz. Okulun içine bile girmiyoruz çünkü arabalarımız çalışır halde oluyor. Bu işlem toplam bir dakika bile sürmüyor. Bu sabah yine Burak'ı okula bıraktım. Burak'ı indirirken yan tarafa park etmiş bir araba vardı, içinde de bir kadın. 'Arabanı çekeceksin', 'Arabanı buraya park etmeyeceksin' diye çıldırmış gibi bağırmaya başladı. Arabam park halinde değildi, çalışır vaziyetteydi. Kadın bir anda hakaret etmeye başladı ve gerçekten ağza alınmayacak kelimeler. İnanılmaz derecede yükseldi. Çıldırmış gibi, gözü dönmüş gibi arabanın camını açıp bana bağırdı. Kafasında ne vardı bilmiyorum. Tanımadığın bir insana nasıl hakaret edebilirsin? Burak'ın gözünün önünde!"