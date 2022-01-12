Buse Varol'dan eşi Alişan'a destek!

"Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı" açıklamasıyla gündem olan Alişan'a Buse Varol'dan destek geldi. Varol, "Alişan'dan önceki projelerde de öpüşme sahnesi yaşamadım, yaşamamayı tercih ettim" dedi.

12.01.2022 17:23 Magazin

Buse Varol'dan eşi Alişan'a destek! Oyuncu Buse Varol dün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Özel hayatı ve eşi Alişan hakkında konuşan Varol ayrılık haberlerini yalanladı.

Alişan tepkilere yanıt verdi: “Benim hayat görüşüm, benim düşüncem”

Alişan tepkilere yanıt verdi: “Benim hayat görüşüm, benim düşüncem”



BOŞANMIYORUZ!

"Neden çıktığını ben bilemem. Herhalde ayrılmamızı istiyorlar. Sürekli ‘boşanıyorlar’ gibi saçma sapan iddialar. Ki bizim gündemimizde, Allah korusun hiç böyle bir şey yok. Bir sürü kötü şey yaşadık ve gerçekten iyileşmeye çalıştığımız bir zaman… İnsanların bu kadar saygısız olması ve bu kadar çok üzerimize geliyor olmalarına anlam veremiyorum"

Alişan: Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı!

Alişan: Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı!



"Ayrılık haberlerinden çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok. İllaki çıkıyor böyle şeyler. Bir uyanıyorum üçüncü çocuk, bir uyanıyorum boşanıyorum! Bir gün uyanıyorum başka bir şey. O yüzden artık görmemezlikten geliyorum."

'Alişan sayesinde zengin oldu' yorumlarına da değinen Varol, 'Bana çok komik geliyor böyle şeyler. İnsanların o kadar çok boş vakti var ki sürekli böyle saçma sapan şeyler söyleniyor. Belki de gerçekten merak ediyorlar ben de gereken cevapları veriyorum.' ifadelerini kullandı.

Buse Varol takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

Buse Varol takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti
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