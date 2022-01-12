Buse Varol'dan eşi Alişan'a destek!

Alişan tepkilere yanıt verdi: “Benim hayat görüşüm, benim düşüncem”

Alişan: Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı!

Buse Varol takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti

Oyuncu Buse Varol dün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Özel hayatı ve eşi Alişan hakkında konuşan Varol ayrılık haberlerini yalanladı."Neden çıktığını ben bilemem. Herhalde ayrılmamızı istiyorlar. Sürekli ‘boşanıyorlar’ gibi saçma sapan iddialar. Ki bizim gündemimizde, Allah korusun hiç böyle bir şey yok. Bir sürü kötü şey yaşadık ve gerçekten iyileşmeye çalıştığımız bir zaman… İnsanların bu kadar saygısız olması ve bu kadar çok üzerimize geliyor olmalarına anlam veremiyorum""Ayrılık haberlerinden çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok. İllaki çıkıyor böyle şeyler. Bir uyanıyorum üçüncü çocuk, bir uyanıyorum boşanıyorum! Bir gün uyanıyorum başka bir şey. O yüzden artık görmemezlikten geliyorum."'Alişan sayesinde zengin oldu' yorumlarına da değinen Varol, 'Bana çok komik geliyor böyle şeyler. İnsanların o kadar çok boş vakti var ki sürekli böyle saçma sapan şeyler söyleniyor. Belki de gerçekten merak ediyorlar ben de gereken cevapları veriyorum.' ifadelerini kullandı.