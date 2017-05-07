Büşra Develi: Aradığım her şey Burak'ta var

Magazin - 07 Mayıs 2017 21:15

Puhutv'de yayınlanan "Fİ" dizisinde rol alan Büşra Develi, meslektaşı Burak Deniz ile iki yıldır aşk yaşıyor.Güzel oyuncu, BeStyle dergisine verdiği röportajda, "Bir erkekte aradığım tüm özellikler sevgilimde var. Burak'ın zekası, espri kabiliyeti, dünya görüşü, merakı, umudu ve vicdanı beni çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.