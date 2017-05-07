Puhutv'de yayınlanan "Fİ" dizisinde rol alan Büşra Develi, meslektaşı Burak Deniz ile iki yıldır aşk yaşıyor.
Güzel oyuncu, BeStyle dergisine verdiği röportajda, "Bir erkekte aradığım tüm özellikler sevgilimde var. Burak'ın zekası, espri kabiliyeti, dünya görüşü, merakı, umudu ve vicdanı beni çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.
Büşra Develi: Aradığım her şey Burak'ta var
Güzel oyuncu Büşra Develi sevgilisi Burak Deniz'e övgüler yağdırdı.Magazin - 07 Mayıs 2017 21:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Büşra Develi, Burak Deniz
MAGAZİN HABERLERİ
- Seçkin Piriler ameliyat masasına yattı
- Tarkan'dan evlilik yıldönümü kutlaması
- Özge Özpirinçci evinde keçi besliyor
- Bengü: Arkamdan 'taş gibi' desinler
- Bahar Candan'dan Murat Boz açıklaması!
- Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün'ü sinirlendirdi
- Aleyna Tilki komşuyu kızdırdı!
- "İçerde"nin 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
- Ebru Şallı psikolojik tedavi mi görüyor?
- Çağatay Ulusoy'a 2 milyon 500 bin TL'lik teklif!