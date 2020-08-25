Büşra Develi'den sıfır makyaj doğum günü pozu!

Son dönemin yükselen isimleri arasında yer alan Büşra Develi, 27 yaşına bastı. Güzel oyuncu yeni yaşını Instagram'dan yapmış olduğu bir paylaşımla kutladı. Develi paylaşımının altına, "Günaydın 27 notunu" düştü. Genç ismin makyajsız hali takipçilerinden beğeni aldı. Dilan Çiçek Deniz, Şükrü Özyıldız, Edis Görgülü gibi pek çok ünlü isim de fotoğrafın altına yorum bırakarak, Büşra Develi'nin doğum gününü kutladı.