Büşra Develi'nin sevgilisi Burak Deniz'in 'Fi' isyanı

Oyuncu Burak Deniz’le Büşra Develi, önceki gün Cihangir’de objektiflere takıldı.

Magazin - 16 Mayıs 2017 12:40
Büşra Develi'nin sevgilisi Burak Deniz'in 'Fi' isyanı
Motosiklete binerken kasklarını takarak emniyeti elden bırakmayan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dijital platformda yayınlanan ‘Fi’ dizisinde Bilge karakterini canlandıran Develi, kaliteli bir iş yaptıklarını söyledi.

Muhabirlerin, olay yaratan sevişme sahneleriyle ilgili soruları üzerine araya giren Deniz, ‘Fi’de söylendiği gibi cesur sahnelerinin bulunmadığını belirtti.

Oyuncu, sahnelerden çok sektöre kattıklarının konuşulması gerektiğini dile getirdi. Daha önce yayınlanan dizilerden örnekler veren Deniz, “Kimin kiminle olduğu belli olmayan ne diziler vardı, hatırlayın. ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, ‘Aşk-ı Memnu’da neler oluyordu unuttuk mu? ‘Fi’de sanki sürekli sevişme varmış gibi bir durum yaratılmaya çalışılıyor. Kız arkadaşım oynuyor diye söylemiyorum, izleyici olarak konuşuyorum” diyerek tepkisini gösterdi.

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Kaynak:haberturk.com
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