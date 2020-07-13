"Büyük Ev Ablukada" Yenikapı'yı salladı!

Konser serisinin 4. performansında sahne enerjileri, kendine has müzikal ve sanatsal stilleri ile dikkat çeken Büyük Ev Ablukada, elektronik müziğe adım attığı “Fırtınayt” ile geçtiğimiz gün İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Yenikapı’da sahne aldı.Türkiye’de ilk olarak Kerki Solfej’ in düzenlediği “Tik Tak’la Parket Seyret” etkinliklerinde sahne alan Büyük Ev Ablukada; “ Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Ne kadar çok özlemişiz. Yenikapı’da ilk konserimiz bu çok heyecanlıyız. Sahneden atlayıp yanınıza gelesim var.” dedi.Büyük Ev Ablukada, zamanın ötesindeki melodilerle harmanladığı şarkılarını etkinlik alanını dolduran coşkulu kalabalıkla hep bir ağızdan söyledi.Finalde birbiri ardına yaptıkları bislerle etkinlik alanındaki coşkuyu zirveye taşıyan Bartu Küçükçağlayan ve Büyük Ev Ablukada, ilk arabalı açık hava etkinliklerinde muhteşem bir performansa imza attı.