Büyük ödüllerin sahibi kimler olacak?

SE-SAM’ın (Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği) kuruluşunun 34. yılı ve Türk Sineması’nın 106. yılı onuruna, SE-SAM tarafından düzenlenen ‘Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni’ 16 Ekim Cuma günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşiyor.SE-SAM Ödül Töreni, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği’nin (SİNEGED) desteği, SE-SAM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Atadeniz ve SE-SAM Yönetim Kurulu 2. Başkanı Hakan Türkşen’in ev sahipliğinde düzenleniyor.Sunuculuğunu, aynı zamanda ödül töreninin organizasyonunu da üstlenen SE-SAM Yönetim Kurulu 2. Başkanı Hakan Türkşen ile yapımcı ve senarist Nur Türkşen’in gerçekleştirdiği bu özel gecede, Göksel Arsoy, Hülya Koçyiğit, Perihan Savaş, Nevra Serezli, Cihat Tamer gibi Türk Sineması’na damga vurmuş isimlerin yanı sıra, Ali Sunal, Aras Bulut İynemli, Burak Özçivit, Burcu Kıratlı ve Eda Ece ‘nin aralarında olduğu ünlü isimler ödüllerini alacaklar.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı yeni tip koronavirüs pandemisi tedbirleri genelgesi kapsamında en üst seviyede önlemlerin alınacağı ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı “Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar” töreninde ödül alacak isimleri aşağıda görebilirsiniz:- Abdullah Oğuz- Göksel Arsoy-Perihan Savaş-İbrahim Tatlıses- Ali Sunal- Meral Çetinkaya- Ali Yaver- Aras Bulut İynemli- Burak Özçivit- Cihat Tamer- Ekrem Çatay- Erhan Yazıcıoğlu- Hülya Koçyiğit- İsmail Kalkan- Burcu Kıratlı- Oktay Kaynarca- Mehmet Bozdağ- Turgay Tanülkü- Ümit Efekan- Nevra Serezli- Ayşe Kökçü- İlker İnanoğlu- Eda Ece- Fatih Aksoy- Serpil Çakmaklı