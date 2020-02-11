Büyük rekabetin kazananı belli oldu!

Pazartesi akşamları ekranda yaşanan dizi rekabetinin bu hafta da kazananı Sefirin Kızı oldu. 1 ay önce Çukur'dan liderliği alan Sefirin Kızı yine diğer dizileri arkasında bırakmayı başardı. Total'de Sefirin Kızı'nın ardından 2. sırada yer alan Çukur, AB'de ise Yasak Elma'nın gerisinde kaldı. Zalim İstanbul, Total'de ilk 10'a giremezken AB'de 8. sırada kendisine yer buldu.