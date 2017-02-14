Büyük slalomda İtalyan Alex birinci

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin ikinci gününde erkekler Alp disiplini büyük slalom yarışlarında İtalyan Alex Vinatrez birincilik kazandı.

Diğer Sporlar - 14 Şubat 2017 17:22
Büyük slalomda İtalyan Alex birinci
Palandöken Avea Pistinde 28 ülkeden 58 sporcunun katıldığı erkekler büyük slalom yarışları nefes kesti. İlk etap yarışlarını 1:05.55'lik süresiyle ilk sırada tamamlayan İtalyan kayakçı, 1:04.51'le yarışı birinci tamamladı. Toplamda 2:10.06'lık dereceyle yarış boyunca birinciliği elinde tutan İtalyan kayakçıyı, Finlandiyalı Turo Torvinen toplamda 2:10.49 ile izledi. İtalyan sporcu Giovanni Zazzaro ise itoplamda 2:11.25'lik dereceyle üçüncülük elde etti.

TÜRK BERKİN USTA 21'İNCİ OLDU

Türk sporculardan en iyi dereceyi Berkin Usta yaptı. İlk etabı 1:10.17'lik zamanla tamamlayan Usta, ikinci inişte hızını artırarak bitiş noktasına 1:07.39'la ulaştı. Usta'nın toplamda elde ettiği 2:17.56'lik süre, genç atleti 21'inci sıraya taşıdı.

Diğer Türk temsilcilerinden Kaan Samgül yarışı toplamda 2:19.29 ile 24. sırada bitirirken, bitiş noktasına 33.sırada gelen Aybaran Ocak ise yarışı totalde 2:25.06'la bitirdi. İlk etaba hızlı başlayan 16 yaşındaki temsilcimiz Can Bostan ise ikinci etapta hızlı bir çıkış yakaladı. Başarılı sporcu çıkış kapısından ayrıldıktan kısa bir süre sonra düşerek diskalifiye oldu.

Kaynak: DHA
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