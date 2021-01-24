Büyük şok! Survivor'a devam edemeyecek?

'Survivor 2021'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Poyraz ve Duygu arasında da yeni bölümde gerilim yaşandı ve Acun Ilıcalı üzücü bir haber verdi. 'Bana göre final adaylarından biri' diyen Ilıcalı, bir yarışmacıya "Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok' dedi.