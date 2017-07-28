Café Cubano ile Viento Hotel Alaçatı'da Küba esintisi...

Latin müziğinin efsane grubu Cafe Cubano Çeşme Alaçatı'nın en sevilen butik oteli Viento'da bu Pazar Küba'yı aratmayacak.

Eğlence - 28 Temmuz 2017 14:51

Latin müziğinin efsane grubu Cafe Cubano 30 Temmuz Pazar günü Viento Hotel Alaçatı’da!



Küba ve Latin Müziğini, gerçek sahiplerinin farklı ritim ve yorumlarıyla Viento Hotel Alaçatı’nın keyifli atmosferinde dinleyin...



İletişim: 0232/7169585

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.