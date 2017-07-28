Café Cubano ile Viento Hotel Alaçatı'da Küba esintisi...

Latin müziğinin efsane grubu Cafe Cubano Çeşme Alaçatı'nın en sevilen butik oteli Viento'da bu Pazar Küba'yı aratmayacak.

Eğlence - 28 Temmuz 2017 14:51
Café Cubano ile Viento Hotel Alaçatı'da Küba esintisi...
Latin müziğinin efsane grubu Cafe Cubano 30 Temmuz Pazar günü Viento Hotel Alaçatı’da!

Küba ve Latin Müziğini, gerçek sahiplerinin farklı ritim ve yorumlarıyla Viento Hotel Alaçatı’nın keyifli atmosferinde dinleyin...

İletişim: 0232/7169585
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