Latin müziğinin efsane grubu Cafe Cubano 30 Temmuz Pazar günü Viento Hotel Alaçatı’da!
Küba ve Latin Müziğini, gerçek sahiplerinin farklı ritim ve yorumlarıyla Viento Hotel Alaçatı’nın keyifli atmosferinde dinleyin...
İletişim: 0232/7169585
Café Cubano ile Viento Hotel Alaçatı'da Küba esintisi...
Latin müziğinin efsane grubu Cafe Cubano Çeşme Alaçatı'nın en sevilen butik oteli Viento'da bu Pazar Küba'yı aratmayacak.Eğlence - 28 Temmuz 2017 14:51
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