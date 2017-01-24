Bir saat kadar hastanede kalan Ulusoy, çıkışta görüntülenmemek ilginç bir yol seçti. Aracını otopark bölümüne getirten Ulusoy araca kendi binmedi, kendisi yerine bir hastane görevlisini doblör olarak kullandı. Görevli Çağatay Ulusoy'un aracıyla hastaneden ayrıldı. Fakat bu şaşırtma da işe yaramadı. Çağatay Ulusoy magazin muhabirlerine görüntülenmekten kaçamadı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Çağatay Ulusoy hastaneden dublörle kaçtı
Çağatay Ulusoy önceki gün rahatsızlanarak Maslak'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldı.Magazin - 24 Ocak 2017 09:53
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