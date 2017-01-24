Çağatay Ulusoy ile gündeme gelen hastalık!

Magazin - 24 Ocak 2017 16:30

gazetevatan'da yer alan haberde İçerde dizisinin başrol oyuncularından Çağatay Ulusoy’un karaciğer yağlanmasından muzdarip olduğu iddia ediliyor. Magazin basını, Çağatay Ulusoy’un hastane ziyaretlerini mercek altına almışken, karaciğer yağlanması sorunu da ön plana çıkmış durumda.Peki nedir bu karaciğer yağlanması, neden kaynaklanır, kimleri tehdit eder ve tedavisi nasıl yapılır? İşte cevapları:Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un karaciğer yağlanması nedeniyle sağlık kontrolünde olduğu iddiası, dikkatleri bir kez daha bu soruna çevirdi. Toplumun yaklaşık yüzde 25’inde görülen, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri olan karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerindeki olağan yağ miktarı ve oranının üst seviyelere çıkması, rakamsal olarak ifade etmek gerekirse de hücrelerin yüzde 5-10'dan fazlasının yağlı olması anlamına geliyor.Karaciğer yağlanması alkole bağlı ve alkol dışı nedenlerden kaynaklanabiliyor. Kısaca NAFL olarak tanımlanan alkol dışı karaciğer yağlanması alkol kullanmayan bir kişide, karaciğerde, alkol hasarına benzer bir yağ birikimi tablosu olarak tanımlanıyor. NAFL birden fazla hastalığın bir arada bulunduğu metabolik sendrom tablosunun bir parçası olarak da ortaya çıkabiliyor. Bu tablonun içinde obezite, Tip 2 diyabet, hipertansiyon, insülin direnci, kalp damar hastalıkları, ürik asit yüksekliği yer alabiliyor.Karaciğer yağlanmasının birden çok nedeni olabildiğini vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, gıda alışkanlıklarının değişmesi, egzersizden yoksun yaşam, sosyal hayatın zenginleşmesi, yoğun çalışma temposu nedeniyle beslenmeye gereken önemin verilmemesi ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin de karaciğer yağlanmasını oluşturan diğer nedenler arasında yer aldığını söylüyor.Yanı sıra, alkolik karaciğer hastalığı, Hepatit C, Wilson hastalığı, çok uzun süre aç kalma, damardan beslenme, bazı ilaçlar, Reye sendromu gibi sorunlar da karaciğerin yağlanmasına yol açan etkenler arasında.KAYNAK: gazetevatan.com