Çağatay Ulusoy ile 'Yeşilçam'a yolculuk!

Yeşilçam’ ile görkemli bir dünyanın kapıları aralanacak. Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy ise bu neon ışıkları altındaki ihtişamlı dünyada ‘Semih Ateş’i canlandıracak. Sinema aşığı bir yapımcı olan ‘Semih Ateş’, tüm varlığını kaybettikten sonra, kurduğu yeni yapım şirketinde küllerinden yeniden doğacak. Film çekme tutkusuyla yanıp tutuşan ‘Semih Ateş’in yoluna çıkan engellere karşı vereceği savaş ve 60’lı yıllar ile Yeşilçam Sineması’nın büyülü atmosferi izleyenleri zaman makinesinde yolculuğa çıkararak nostalji yaşatacak. 60’lı yılların Türkiye’sinin siyasi, toplumsal ve kültürel etkilerinin de görüleceği hikayede ‘Semih Ateş’in sinema için vereceği savaşta yolu aşkla da kesişecek.Çağatay Ulusoy, Yeşilçam dönemini ve karakteri ‘Semih Ateş’i “Semih, aşkına düştüğü o büyülü beyazperdede hayallerini, gerçek hikayeleri göstermek konusunda tutkulu ve seyircinin damarını yakalamakta usta bir yapımcı haline geliyor. Beni ona çeken en önemli unsur istediğini başarmak, inandığını elde etmek için elinden gelenin fazlasını veren bir karakter oluşuydu. Yeşilçam Sineması ise Türkiye’nin hayal fabrikası olarak tabir edilirmiş o dönem. Her zaman ayakta kalmış, günümüzde de hala dönemin samimiyetine, sıcaklığına özlem duyulan, Türkiye sinema endüstrisi için çok önemli gördüğüm ve kendini hissettiren kültürel dokulara sahip bir sinema benim için.” sözleriyle özetliyor. Ulusoy, Çağan Irmak’la ilgili de şu yorumda bulunuyor: “Çağan, gerçekten işine aşık, dönemi iyi tanıyan, dokularını hisseden, satır aralarını adı gibi bilen, hayatı her alanıyla izleyen, gözlem becerisi çok etkileyici ve en önemlisi dönemin duygusunu sette de yaşatan çok başarılı bir yönetmen. Kamera arkası ve de önü olarak onunla birlikte bir bütün halinde çalışıyor, dönemin içinde beraber var oluyoruz.”Senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminden çıkan ‘Yeşilçam’ın yönetmen koltuğunda usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi genç kuşağın yetenekleri isimleri ile usta oyuncuları buluşturan ‘Yeşilçam’, Sunset Film tarafından hayata geçirilirken Sibel Tuna projenin yapımcılığını üstleniyor.