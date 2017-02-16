Çağatay Ulusoy imaj tazeledi!

Magazin - 16 Şubat 2017 13:50

Yayınlandığı ilk günden beri ciddi bir hayran kitlesine ulaşan "İçerde" dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Günün çoğunu sette geçirdiğini söyleyen başarılı oyuncu, boş günlerini ise kendisine ve dostlarına ayırmayı tercih ettiğini söyledi.10 yıldır düzenli olarak geldiği kuaförden çıkarken görüntülenen Çağatay Ulusoy, "İçerde" dizisiyle ilgili olarak; "ekip olarak başarılı bir işe imza attığımız için çok mutluyuz. Sorarsanız, evet çok yoruluyoruz, dış çekimlerde özellikle hava şartlarından dolayı ciddi zorluklar yaşıyoruz. Ama aldığımız tepkiler, yorumlar ve bize gösterilen sevgi, ekip olarak hepimizi mutlu ediyor." açıklamasında bulundu.