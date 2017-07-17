Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ'un izinde

Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’u Bodrum’daki evinde ziyaret etti. İkili, birlikte balık avına çıktı.

Magazin - 17 Temmuz 2017 10:46
Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ'un izinde
Önce Bodrum’dan yazlık, ardından tekne satın alan Kıvanç Tatlıtuğ’un son dönemdeki en büyük hobisi, zıpkınla balık avlamak. Kısa süre önce tekne alan Ulusoy da arkadaşı gibi balık avlamaya merak sardı. Bodrum’da bir araya gelen iki yakışıklı, birlikte ava çıktı.


Kıvanç Tatlıtuğ’un Bodrum’daki evine misafir olan Çağatay Ulusoy, önceki gün onunla birlikte Yalıkavak’ta balıkçılık malzemeleri satan bir dükkana gitti.


Zıpkın ve yem satın alan ikili, daha sonra Tatlıtuğ’un teknesine geçti ve avlanmak üzere denize açıldı.


Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ’un evinin balkonunda oyuncunun babası Erdem Tatlıtuğ’la sohbet ederken görüntülendi.


Kaynak:hurriyet.com.tr
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