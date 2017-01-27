Eski dizisinin setinin oradan geçen Çağatay Ulusoy dizideki eski evini ziyaret etti ve oradan çekildiği o kareyi "Gelmişken bi bakıyım dedim ama kimseler yok selam olsun tüm medcezir ekibine ✋#medcezir" notuyla Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Çağatay Ulusoy, Medcezir'i unutmadı
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Medcezir dizisindeki evini ziyaret etti.Magazin - 27 Ocak 2017 18:05
Show TV ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy yayınlandığı zamanlarda çok izlenilen diziler arasında yer alan ve kadrosunda bulunduğu Medcezir dizisini unutmadı.
Eski dizisinin setinin oradan geçen Çağatay Ulusoy dizideki eski evini ziyaret etti ve oradan çekildiği o kareyi "Gelmişken bi bakıyım dedim ama kimseler yok selam olsun tüm medcezir ekibine ✋#medcezir" notuyla Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Eski dizisinin setinin oradan geçen Çağatay Ulusoy dizideki eski evini ziyaret etti ve oradan çekildiği o kareyi "Gelmişken bi bakıyım dedim ama kimseler yok selam olsun tüm medcezir ekibine ✋#medcezir" notuyla Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
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