Çağatay Ulusoy uzun bir aranın ardından yeniden ekranda!

Dizinin üçüncü bölüm sürprizi ise Çağatay Ulusoy oldu. İkinci bölümün hemen ardından gelen yeni tanıtımda gözlerden uzak bir hayat sürmeye çalışan Ulusoy’un dizideki hikayesi ve anlattıkları çok konuşulacak.Ego savaşlarının, başarıların, başarısızlıkların, acı gerçeklerin ve tatlı yalanların ortaya döküldüğü ‘Menajerimi Ara’ dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle TOTAL’de 4.90 izlenme oranı, 15.00 izlenme payı, AB’de 6.31 izlenme oranı, 18.00 izlenme payı ve 20+ABC1’de 5.77 izlenme oranı, 16.93 izlenme payı ile 100 program arasında en çok izlenen ‘dizi’ oldu. İkinci bölümün ardından yayınlanan 3.bölüm tanıtımında ise seyirciye bu kez Çağatay Ulusoy sürprizi geldi.Tanıtımın sonunda ortaya çıkan Ulusoy, dizinin yeni bölümünde Fransız ortaklı bir filme başlama eşiğindeyken kendini yılda birkaç kez inzivaya çekildiği ve yerini kimsenin bilmediği kulübesine kapatacak. Bu durum menajeri Feris’e (Canan Ergüder) ve asistanı Dicle’ye (Ahsen Eroğlu) zor anlar yaşatacak.Ortadan kaybolan ve bir türlü ulaşılamayan ünlü ismi bulmak için Dicle’nin verdiği çabaları izleyeceğimiz bölümde Çağatay Ulusoy, şöhrete bir anda kavuşan Barış’a (Deniz Can Aktaş) içinde bulunduğu sektörle ilgili altın niteliğinde tavsiyeler verecek. Heyecan dolu ikinci bölümünün ardından yayınlanan yeni tanıtımda Barış’ın karıştığı aksiyonlar, Kıraç’ın (Barış Falay) aile değerlerini sorguladığı anlar seyirciye duygusal ve heyecanlı anlar yaşatacak. Jülide’nin (Nazlı Senem Ünal) hikayesi ise menajerlerin radarına girmeye çalışan her oyucunun rehberi olacak.Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda bir araya geldiği ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak yazıyor. Ali Bilgin yönetmenliğindeki ‘Menajerimi Ara’ her Salı akşamı 20.00’de Star TV’de!