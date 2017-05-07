Çağatay Ulusoy'a 2 milyon 500 bin TL'lik teklif!

Bir TV kanalı Çağatay Ulusoy'a 1 yıllığına 2 milyon 500 bin TL'lik bir teklifte bulundu.

Dizi - 07 Mayıs 2017 11:50
Çağatay Ulusoy'a 2 milyon 500 bin TL'lik teklif!
Çağatay Ulusoy'un Eylül 2016'da başladığı "İçerde" dizisi Haziran'da sona erecek. Oyuncu yabancı dilini geliştirmek ve oyunculuk kurslarına katılmak üzere 1 yıllığına Amerika-Los Angeles ve New York'a gidecek. Çağatay Ulusoy'u kaçırmak istemeyen yapımcılar 1 aydır devredeydi. Çağatay Ulusoy'a özel bir televizyon kanalından 1 yıllığına peşin 2 milyon 500 bin liralık rekor teklif geldi. Ayrıca istediği senarist-yönetmen ve oyuncuları tercih edebileceği söylendi. Çağatay Ulusoy'un cazip teklif karşısında Amerika'da geçireceği 1 yıllık süreyi kısaltacağı konuşuluyor.

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