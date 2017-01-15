Çağatay Ulusoy'a bunlar yasak

Magazin - 15 Ocak 2017 18:00

İçerde dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Çağatay Ulusoy yediğine içtiğine dikkat etmeyince hastanelik oldu. 26 yaşındaki oyuncunun karaciğerinde yağlanma tespit edildi.Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; karaciğer yağlanması nedeniyle İstanbul Maslak’taki özel bir hastanede tedavi gören 26 yaşındaki oyuncu Çağatay Ulusoy doktor tavsiyesiyle özel diyete başladı.Çağatay Ulsuoy'un dil, beyin gibi sakatatlar, kremalı gıdalar, çikolata, alkol, hamur işleri, katı yağlar ve gazlı içecekler tüketmesi yasaklandı.