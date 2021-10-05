Çağatay Ulusoy'a rekor ücret!

Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu!

Çağatay Ulusoy ile 'Yeşilçam'a yolculuk!

Son olarak “Menajerimi Ara” dizisine konuk olan Çağatay Ulusoy’un ekrana dönme kararı çok konuşulmuştu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre OGM Pictures’ın imza atacağı yeni dizisinin hazırlıkları süren yakışıklı oyucunun tv8’de ekrana gelmesi planlanan dizisi için şimdiye kadar hiçbir oyuncunun almadığı rekor bir ücrete “Evet” dediği iddia edildi.Dizi kulislerinde kulaktan kulağa dolaşan bilgilere göre Çağatay Ulusoy, bölüm başına stopajı ve yurt dışı satışları da dahil olmak üzere 450 bin TL alacak.Dizi sektöründe daha önce Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu aldıkları 350 bin TL bölüm ücretleriyle zirvede yer alıyordu.