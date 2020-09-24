Çağatay Ulusoy’dan doğum günü paylaşımı!

Çağatay Ulusoy yeni yaşını sosyal medyadan paylaştığı bir mesajla kutladı. Sevenlerine teşekkür eden oyuncu, şu ifadeleri kullandı:“Yaptığınız iyiliklere vesile olmanın mutluluğunu yaşıyorum yeni yaşımda. Bu mumu üflerken güzel kalplerinizin hep iyilikle ,mutlulukla karşılaşacağı bir hayat diliyorum sizlere. Bütün hediyeleriniz ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.“