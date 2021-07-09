Çağatay Ulusoy’dan Serenay Sarıkaya iddialarına sert yanıt!

‘Medcezir’ dizisinden rol arkadaşları Taner Ölmez’in düğününe katılan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya dikkatleri üzerlerine çekmişti.Düğün töreninde bir araya gelen Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya’nın aşklarının tekrar alevlendiği iddia edilmişti.İkili arasında çıkan aşk iddialarına Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.Ulusoy, “Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu? Çok üzücü… Gayeniz nedir? Anlamıyorum bir salın bizi be kardeşim” ifadelerini kullandı.