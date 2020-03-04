Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya’ya ret!

Sevgilisinden Çağatay Ulusoy'a sürpriz parti!
İddialara göre; 29 yaşındaki oyuncu, Sarıkaya’yla birlikte kamera karşısına geçmeyi kesin bir dille reddetti. Konuşulanlara göre; Cem Yılmaz ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmesinin kendisine de zarar vereceğini düşünerek yapımcılara 'Hayır' yanıtı verdi.
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı yalnız bırakmıyor!
Bunun üzerine yapım şirketi yeni bir kadın oyuncu arayışına girdi. Böylece Sarıkaya, milyonluk projeye veda etmiş oldu. Bu arada Çağatay Ulusoy'un her ne kadar eski rol arkadaşını Instagram'da takip etse de Serenay Sarıkaya'nın olduğu davetlere kesinlikle katılmadığı da öğrenildi.
Çağatay Ulusoy'dan satılık!
2013 - 2015 yılları arasında 'Med Cezir' dizisinde birlikte başrol oynayan ikili, o dönem de bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı. (Kaynak: takvim.com.tr)
Acıların kadını Serenay Sarıkaya