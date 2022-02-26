Çağatay Ulusoy'la Esra Bilgiç partner mi oluyor?

Çağatay Ulusoy geçen yıl tv8’de ekrana gelecek OGM Pictures imzalı Süslü Korkuluk dizisi için anlaşmış ancak kanalda tanıtım bile dönmesine rağmen işler değişmiş ve yapımcı ile Acun Ilıcalı’nın yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle dizi tv8’nin yayın planından çıkarıldı.Onur Güvenatam diziyi birçok kanal ve dijital platforma götürdükten sonra sonunda Netflix’le anlaşmıştı.Netflix’le yapılan sözleşmenin ardından hangi oyuncularla yola devam edileceği merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu arada dizi için “Kanunsuz Topraklar” dizisi final yapan güzel oyuncu Esra Bilgiç’e teklif gittiği öğrenildi.