Çağatay Ulusoy'lu Yeşilçam'dan özel afiş!

BluTV, 22 Nisan’da üyelerini yeni özel yapımı ‘Yeşilçam’ ile zaman yolculuğuna çıkararak onlara 60’lı yılların unutulmaz dönemi ‘Yeşilçam’ı bir kez daha yaşatacak. Nostaljik atmosferi, ikonik karakterleri, dönemin kendisine hayran bırakan kostümleri ve dekoru ile ses getirecek olan projenin çarpıcı afişi izleyiciyle buluştu.Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy yer alırken ünlü oyuncuya Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.Sinemaya tutkuyla bağlı bir yapımcının küllerinden doğma hikayesini konu alan dizinin senaryosunu başarılı yazarlar Levent Cantek ve Volkan Sümbül kaleme alırken usta yönetmen Çağan Irmak dizinin yönetmen koltuğunda oturuyor. Yapımcılığını Sibel Tuna'nın üstlendiği 'Yeşilçam', Sunset Film tarafından hayata geçiriliyor.