İşte o kare:
Çağatay Ulusoy'un fotoğrafı Instagram'ı salladı!
Çağatay Ulusoy çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.Magazin - 18 Şubat 2017 15:12
"İçerde" dizisinde Sarp karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu. 8 yaşındayken çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan yıldız fotoğrafın altına şu notu düştü: "1998 Ben ve Cach :)"
İşte o kare:
İşte o kare:
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