Çağatay Ulusoy'un fotoğrafı Instagram'ı salladı!

Magazin - 18 Şubat 2017 15:12

"İçerde" dizisinde Sarp karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu. 8 yaşındayken çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan yıldız fotoğrafın altına şu notu düştü: "1998 Ben ve Cach :)"İşte o kare: