Çağatay Ulusoy'un fotoğrafı Instagram'ı salladı!

Çağatay Ulusoy çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı.

Magazin - 18 Şubat 2017 15:12
Çağatay Ulusoy'un fotoğrafı Instagram'ı salladı!
"İçerde" dizisinde Sarp karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy'un Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu. 8 yaşındayken çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaşan yıldız fotoğrafın altına şu notu düştü: "1998 Ben ve Cach :)"

İşte o kare:
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Bağlantılar: Çağatay Ulusoy

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