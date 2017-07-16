Çağatay Ulusoy'un imdadına Kıvanç Tatlıtuğ yetişti!

Çağatay Ulusoy da yat sahibi oyuncular arasına katıldı. Ulusoy'a 100 bin liralık indirim yapıldı.

Magazin - 16 Temmuz 2017 16:00
Çağatay Ulusoy'un imdadına Kıvanç Tatlıtuğ yetişti!
‘İçerde’nin Sarp’ı Çağatay Ulusoy dizinin final yapmasıyla tatil için Marmaris Bozburun’a gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde de 1 milyon 250 bin liraya, Atlantis marka, 16 metrelik motor yat almıştı. Pazarlık aşamasında Çağatay Ulusoy’un “Abim” dediği Kıvanç Tatlıtuğ’un devreye girdiği ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ, 100 bin lira indirim yaptırdı.

KURSA GİDECEK
​Çağatay Ulusoy yeni aldığı motor yatı kendi kullanmak istediği için kaptanlık kurslarına başlayacak. Sınavı verdikten sonra bröve alıp dümene geçecek. Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy geçenlerde birlikte dalış yapmıştı.

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