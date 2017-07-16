Çağatay Ulusoy'un imdadına Kıvanç Tatlıtuğ yetişti!

Magazin - 16 Temmuz 2017 16:00

‘İçerde’nin Sarp’ı Çağatay Ulusoy dizinin final yapmasıyla tatil için Marmaris Bozburun’a gitmişti.Geçtiğimiz günlerde de 1 milyon 250 bin liraya, Atlantis marka, 16 metrelik motor yat almıştı. Pazarlık aşamasında Çağatay Ulusoy’un “Abim” dediği Kıvanç Tatlıtuğ’un devreye girdiği ortaya çıktı.Kıvanç Tatlıtuğ, 100 bin lira indirim yaptırdı.​Çağatay Ulusoy yeni aldığı motor yatı kendi kullanmak istediği için kaptanlık kurslarına başlayacak. Sınavı verdikten sonra bröve alıp dümene geçecek. Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy geçenlerde birlikte dalış yapmıştı.