Show TV'de ekrana gelen ve Haziran ayında final yapan "İçerde"nin Sarp'ı ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, arkadaşlarıyla tatiline devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 250 bin dolar değerinde motoryat satın aldığı haberleri çıkan Çağatay Ulusoy, sualtında çekilmiş bir fotoğrafını Instgaram hesabından paylaştı. Yakın arkadaşı Yağmur Kızılok da Çağatay Ulusoy'un sualtında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken ünlü oyuncunun oldukça keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. Yağmur Kızılok'un paylaştığı fotoğrafta motoryatlı bir paylaşım gözlerden kaçmazken bu motoryatın Çağatay Ulusoy'un olabileceği konuşuluyor.
Paylaşılan bir diğer fotoğraflarda Çağatay Ulusoy'un başındaki fötr şapkası göze çarparken ok atarken Yağmur Kızılok'un objektifine yansıyor.
Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!
Çağatay Ulusoy, motoryatıyla çıktığı mavi turda arkadaşlarıyla turun keyfini çıkarırken sualtında çekilmiş fotoğraflarıyla ne kadar keyifli olduğunu gözlendi.Magazin - 14 Temmuz 2017 23:57
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