Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!

Çağatay Ulusoy, motoryatıyla çıktığı mavi turda arkadaşlarıyla turun keyfini çıkarırken sualtında çekilmiş fotoğraflarıyla ne kadar keyifli olduğunu gözlendi.

Magazin - 14 Temmuz 2017 23:57
Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!
Show TV'de ekrana gelen ve Haziran ayında final yapan "İçerde"nin Sarp'ı ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, arkadaşlarıyla tatiline devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 250 bin dolar değerinde motoryat satın aldığı haberleri çıkan Çağatay Ulusoy, sualtında çekilmiş bir fotoğrafını Instgaram hesabından paylaştı. Yakın arkadaşı Yağmur Kızılok da Çağatay Ulusoy'un sualtında çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken ünlü oyuncunun oldukça keyifli olması dikkatlerden kaçmadı. Yağmur Kızılok'un paylaştığı fotoğrafta motoryatlı bir paylaşım gözlerden kaçmazken bu motoryatın Çağatay Ulusoy'un olabileceği konuşuluyor.

Paylaşılan bir diğer fotoğraflarda Çağatay Ulusoy'un başındaki fötr şapkası göze çarparken ok atarken Yağmur Kızılok'un objektifine yansıyor.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Kalp Atışı'nda aşk rekabeti!
  • Aşıkların Bodrum tatili bitti!
  • Adrıana Lıma'yı koluna mı kazıttı?
  • Terim ve damatları mekan bastı!
  • Deniz Akkaya'dan sert sözler!
  • O filme Büyüküstün'ü önerdiler!
  • Süper şoför Ajda Pekkan
  • Balayını tek kıyafetle bitirdi
  • Hakan'dan Hara'ya sert sözler!
  • Seki'den sürpriz düğün kararı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Siyah İnci" için buluştular!
  • Lima-Hara aşkında ilginç gerçek!
  • Sinan Akçıl, Metin Hara'ya yüklendi!
  • Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!
  • Solmaz'ın yeni kanalı belli oldu!
  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Siyah İnci" için buluştular!