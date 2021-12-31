Çağatay Ulusoy’un yeni dizisiyle ilgili çarpıcı bilgiler

Çağatay Ulusoy'a rekor ücret!

Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu!

Geçen aylarda Çağatay Ulusoy’un tv8 ile anlaştığı ve OGM Medya’nın yeni dizisiyle ekrana döneceği gündeme gelmişti.Ardından da Ulusoy’un kendisine okutulan “Yalı Çapkını” adlı projenin senaryosunu beğenmediği ortaya çıkmıştı.Son gelen bilgilere göre ise Ulusoy’un projesi değişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İspanya’dan dönen Cem Karcı’nın yöneteceği “Süslü Korkuluk” adlı yeni dizide yakışıklı oyuncu bir tasarımcıya hayat verecek.Salı günü teaser çekimi yapılan dizide Ulusoy’un partneri için de Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan’la görüşüldü.