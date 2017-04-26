Çağatay Ulusoy'un yeni projesi...

'İçerde' dizisinin Sarp'ı Çağatay Ulusoy, İçerde'den sonra sürpriz bir yapımla geri dönecek. İşte Ulusoy'un yeni projesi...

Dedikodu - 26 Nisan 2017 15:13
Çağatay Ulusoy'un yeni projesi...
Best Model seçildiği akşam dizi teklifi alan ve ilk dizisi "Adını Feriha Koydum" ile Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasına adını yazdırmayı başaran Çağatay Ulusoy, bu sezon da "İçerde" dizisiyle başarısını sürdürmüştü. Bu kez Komiser Sarp Yılmaz karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu, başrolü Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu ve Bensu Soral gibi ünlü isimlerle paylaşmıştı.


İçerde dizisinin final tarihi belli oldu

Ay Yapım imzalı "İçerde" dizisinin yayın hayatına başladığı günlerde 39 bölüm olarak tasarlandığı açıklanmıştı. son gelen haberlere göre Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin planlandığı tarihte bitirileceği, uzatılmayacağı ise kesinleşti. Çağatay Ulusoy da, henüz dizi bitmeden yaz programını yaptı ve sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Son yıllarda Serenay Sarıkaya ile başrolünü oynadığı "Medcezir" dizisi, Leyla Lydya Tuğutlu'yla oynadığı "Delibal" filmi ve son olarak "İçeride" projesi olmak üzere hep Ay Yapım'la çalışan yakışıklı yıldız, son olarak büyük ilgi gören filmlere imza atan Taff Pictures'la anlaştı. Şimdilik gizli tutulan bu anlaşmayla Çağatay Ulusoy, yakında yeni sinema filmiyle karşımıza çıkacak. Ünlü yıldız, önceki yıl da yaz aylarını film çekerek değerlendirmişti.

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Kaynak:medyatava.com
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