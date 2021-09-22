Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu!

Son olarak dijitalde yayınlanan 'Yeşilçam' dizisiyle ekrana gelen ve televizyonda “Menajerimi Ara” dizisine konuk olan Çağatay Ulusoy’un televizyona iş yapıp yapmayacağı merak konusuydu.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ulusoy, Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun ortak olduğu OGM Pictures’la anlaştı.Yapımcı Onur Güvenatam diziyi tv8 için hazırlayacak.Dizinin hikayesi için hazırlıklar sürüyor.Ünlü oyuncunun partneri için Neslihan Atagül ve Özge Gürel’in adı geçiyor.