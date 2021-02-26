Çağatay Ulusoy'un 'Yeşilçam'ından yeni tanıtım!

Başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy’un yanı sıra birbirinden başarılı ismi buluşturan zengin kadrosuyla da dikkat çeken ‘Yeşilçam’dan masalsı bir tanıtım daha seyirciyle buluştu. İzleyiciler, yayınlanan eğlenceli tanıtımla 1960’lı yıllara zaman yolculuğu yaparken sinema aşığı bir yapımcı olan Semih Ateş’in (Çağatay Ulusoy) hayatından kesitlere de tanık oluyor.'Yeşilçam’ın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi usta ve genç isimler yer alıyor. Dizinin izleyenlere farklı duyguları bir arada sunacak olan etkileyici senaryosu Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminden çıkarak usta yönetmen Çağan Irmak’ın rejisiyle buluşuyor.Eastern Sunrise imzalı, Sibel Tuna’nın yapımcılığını üstlendiği; izleyenleri ihtişamlı bir dünyaya konuk edecek olan ‘Yeşilçam’ yakında sadece BluTV’de!