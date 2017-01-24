"Çağatay ve Aras kendini aşmışlar"

‘İçerde’ dizisinin Müdür Yusuf’u Mustafa Uğurlu, önceki akşam Cihangir’deydi.

Magazin - 25 Ocak 2017 01:15
"Çağatay ve Aras kendini aşmışlar"
Sevgilisiyle bir mekana giriş yaparken görüntülenen Uğurlu, “Aşk hayatım süper, her şey çok güzel devam ediyor. ‘İçerde’ dizisinde rol almaktan çok memnunum ve tepkiler de süper. Dizide rol alan tüm oyuncular kaliteli ve işlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli, bu iki çocuğa gıpta ediyorum, kendilerini aşmışlar. Afferin çocuklara, işlerini çok iyi yaptıkları için setlerde oyalanmadan işlerimizi bitiriyoruz ve özel hayatımıza da zaman kalıyor” dedi.



Kaynak: gazetevatan.com
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