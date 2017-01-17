Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!

Ay Yapım’ın yayınlandığı günden beri ratinglerde zirveyi bırakmayan İçerde dizisi, büyük bir sosyal sorumluluk hareketine de öncülük ediyor: İçerde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) ile birlikte desteğe ihtiyacı olan çocuklara kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi açmak için kolları sıvıyor.

Dizi - 17 Ocak 2017 18:00
Çağatay ve Aras'tan minik kalplere destek!
Yılın fenomen dizisi İçerde, Minik Kalplerle El Ele derneğiyle Tekirdağ’da gerçekleştirilecek spor ve rehabilitasyon merkezi için bağış toplamak amacıyla örnek olacak bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza atıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Minik Kalplerle El Ele Derneği, Tekirdağ Valiliği, Show TV ve Ay Yapım işbirliğiyle gerçekleşen kampanyada, desteğe ihtiyacı olan çocuklarımız için MİKA-DER İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi kurulacak.

İçerde dizisinin ana karakterlerinden Melek ve Mert, çocukken türlü zorluklarla sokaklarda büyüyüp birbirlerine destek olur. Dizideki bu hikaye ve onlarcası, gerçekten yaşanıyor, Türkiye’de binlerce çocuk destek bekliyor. Senaryosunda da bu gerçeğe dikkat çekmeyi başaran İçerde'nin şimdi büyük bir hedefi var: Tekirdağ’da MİKA-DER ve İçerde Rehabilitasyon Spor Merkezi’ni açmak! Bu hayal gerçekleşirse, yüzlerce çocuk geleceğe güvenle bakabilecek.

İhtiyacı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayacak bir spor ve rehabilitasyon merkezinin yapımı için biraraya gelen İçerde oyuncuları kampanya spot filmiyle izleyicilerden de destek bekliyor. Kampanyaya, Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay, Rıza Kocaoğlu, Gözde Kansu, Yıldıray Şahinler ve çok sevilen diğer İçerde oyuncuları katılıyor. Oyuncular elleriyle kalp işareti yaparak “kalbimiz çocuklarla atıyor” diyor ve herkesi MİKA-DER’e destek olmaya çağırıyor. Bu projeye gönüllü olarak katılan oyuncuların mesajı şöyle: "Kalbimiz onlarla atıyor. Sen de bu işe kalbini koy ve minik kalplere elini uzat. Hep birlikte Tekirdağ’da çocuklarımız için MİKA-DER ve İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi’ni kuralım.”

İçerde’nin önayak olduğu kampanya, dizinin sezon finali ile birlikte sona erecek. O zamana kadar hedeflenen bağış miktarına ulaşılırsa, Tekirdağ’da kurulacak rehabilitasyon merkezi, pek çok çocuğa ışık olacak.

Bu işe kalbini koyan İçerde oyuncuları, Haziran ayına kadar TV’den ve sosyal medyadan halka seslenerek, herkesi bu büyük ve önemli amaca destek olmaya çağıracak.

Kampanya tanıtım filmleri için:

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