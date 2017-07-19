Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 2. turunda, dünya klasmanının 165. sırasında bulunan Çağla Büyükakçay ile dünya 108 numarası Bogdan karşı karşıya geldi.
Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadeleyi 2-0 kazanan 24 yaşındaki Rumen sporcu, bir üst tura yükseldi.
DHA
Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'tan elendi
Bükreş Açık Kadınlar Turnuvası'nda Çağla Büyükakçay, rakibi Ana Bogdan'a 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.Diğer Sporlar - 19 Temmuz 2017 21:42
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