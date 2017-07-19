Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'tan elendi

Bükreş Açık Kadınlar Turnuvası'nda Çağla Büyükakçay, rakibi Ana Bogdan'a 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Diğer Sporlar - 19 Temmuz 2017 21:42
Çağla Büyükakçay, Bükreş Açık'tan elendi
Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen toprak kort turnuvasının 2. turunda, dünya klasmanının 165. sırasında bulunan Çağla Büyükakçay ile dünya 108 numarası Bogdan karşı karşıya geldi.

Toplam 2 saat 5 dakika süren mücadeleyi 2-0 kazanan 24 yaşındaki Rumen sporcu, bir üst tura yükseldi.

DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..
  • İşte Dilan Çıtak'ın annesi
  • Hayranları tepki gösterince sildi!

Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ

  • Olimpiyat Oyunları başladı
  • Çağla, geriden gelerek kazandı
  • İkiz başpehlivanların hedefi
  • Başpehlivan İsmail Balaban oldu!
  • Roger Federer tarih yazdı!
  • Kırkpınar’da final belli oldu!
  • Yasemin Can altın madalya kazandı!
  • Finalin adı belli oldu
  • Demet Parlak, spor tarihine girdi
  • Mizgin Ay, dünya şampiyonu oldu

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar boşandı!
  • Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!
  • Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Cem Yılmaz sosyal medyayı bıraktı!
  • Sinan Akçıl'dan çarpıcı itiraflar!
  • Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı: O kişi benim baldızım
Hakan Meriçliler ve Ayşe Acar boşandı!