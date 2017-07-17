Turnuvada ana tablo mücadelesi veren Büyükakçay, açılış turunda karşılaştığı Sloven Polona Hercog önünde etkileyici bir geri dönüşe imza atarak galibiyete uzanmayı başardı.
Son olarak Wimbledon'da üçüncü tura kadar ilerleyen dünya eski 35 numarası Hercog karşısında ilk seti 6-4 kaybeden Büyükakçay, ikinci seti 6-3'le kazanarak maçı final setine taşıdı.
Sekizinci oyunda servisini kırdırıp 5-3 geriye düşen Büyükakçay, bir sonraki oyunda Hercog'dan break'i geri alıp maçta kaldı.
Akabindeki oyunlarda her iki tenisçi de servislerine tutunurken kazananı tie-break belirledi. Kritik oyunda 3-3'le geçilen saha değişiminin ardından Çağla, üst üste dört puan alıp 7-3'e ulaştı ve maçı noktaladı.
2 saat 54 dakika sonunda Hercog'u 4-6, 6-3, 7-6 ile devirerek son 16'ya kalan Büyükakçay, toprak zeminde gerçekleşen Bükreş Açık'ın ikinci turunda 6 numaralı seribaşı Sorana Cirstea ile Ana Bogdan arasındaki maçın kazananıyla oynayacak.
DHA
Çağla Büyükakçay geriden gelerek kazandı
Çağla Büyükakçay, Sloven rakibi Polona Hercog'u 4-6, 6-3, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen WTA turnuvasında ikinci tura yükseldi.Diğer Sporlar - 17 Temmuz 2017 20:28
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