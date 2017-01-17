Çağla Büyükakçay'dan veda

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay Avustralya Açık'ta havlu attı..

Diğer Sporlar - 17 Ocak 2017 13:56
Çağla Büyükakçay'dan veda
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avustralya Açık'ta ilk tur mücadelesinde Fransız rakibi Oceane Dodin'e 2-1 yenilerek erken veda etti.

Çağla Büyükakçay, rakibine 5-7, 7-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi.
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