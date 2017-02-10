"Çağla dudak dudağa"

Çağla Şıkel'in sosyal medyada dolaşan bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı.

Magazin - 10 Şubat 2017 21:35
"Çağla dudak dudağa"
Çapla Şıkel'in sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafı olay oldu. Fotoğrafı görenler Çağla Şıkel'in biriyle öpüştüğünü düşündü. Ama olay hiç de göründüğü gibi değildi. Oysa fotoğraf New York'ta düzenlenen defilede yürüyen Çağla Şıkel'i Hakan Akkaya'nın tebrik ettiği sırada çekilmişti.

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Bağlantılar: Çağla Şıkel

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