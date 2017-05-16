Çağla Şıkel ailesiyle Akmerkez'de görüntülendi...

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, annesi Asuman Hanım ve oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Akmerkez’de görüntülendi.

Alışveriş - 16 Mayıs 2017 15:03

Çağla Hanım, oğlu Kuzey’in tenis turnuvasına katıldıklarını ve sonrasında da eve gitmeden biraz dolaştılar. Alışveriş merkezinde tesadüfen karşılaşan Çağla Hanım ve annesi birbirlerini gördükleri için oldukça mutlu gözüktüler. Her zaman olduğu gibi oyuncak mağazasına koşan Kuzey ve Uzay, evlerinin bahçesinde top oynamak için kale ve sevdikleri başka oyuncakları aldılar.

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