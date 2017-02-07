Çağla Şıkel: Alişan'ı Erkek Olarak Görmüyorum

Magazin - 07 Şubat 2017 13:48

Ünlü manken podyum öncesi magazin basınının karşısına çıkarak muhabirlerle sohbet etti. Şıkel, çocukları, eski eşi Emre Altuğ ve partneri Alişan hakkında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.İşte Çağla Şıkel'in o açıklamalarından satır başları...Somestr tatilini İstanbul'da geçirdik. Emre'nin de işleri çok yoğundu çocukları bir yere götüremedik ama sözümüz var bir haftasonu kayağa götüreceğiz.Çocuklara karne hediyesi olarak Galatasaray forması, Galatasaray çantası ve basketbol topu gönderdim.Bana mı soruyorsunuz Buse Narcı'yı? Ben mi birlikteyim onunla? Bunu Emre'ye sordunuz mu, onunla konuştunuz mu? Gazeteciler Emre bey iddiaları yalanladı deyince. O zaman bunu bana sormanın pek bir manası yok.Zamanında İşte Benim Stilim programında yarışmacıyken Buse Narcı'ya "Barbi bebek gibisin" demiştim. Hala öyle. Emre ile arasında bir şey olup olmaması benim fikrimi değiştirmemi gerektirmez.Emre'nin özel hayatıyla ilgili yorum yapmak bana düşmez. Bir o anlamda yollarımızı ayırdık onunla."Çocuk çok güzel bir şey bir çocuğum daha olsun isterim" dedim ortalık ayağa kalktı. "Yeniden evlenmek istiyor", "Çocukları yetmiyor mu?" gibi acayip acayip şeyler söylediler. Söylediklerim çok farklı yerlere çekildi. O yüzden bu konular hakkında artık konuşmama kararı aldım.Alişan'ı erkek olarak görmüyorum. "İkiniz de bekarsınız neden aranızda bir şey olmasın" diye soranlar oldu. Alişan da buna sert bir şekilde cevap verdi ve "Çağla'yı asker arkadaşım gibi görüyorum. Onu kadın gibi görmüyorum" dedi. Aramızda bir şey olmayacağını üstüne basarak söylemek istedi. Ben de onun bu sözüne istinaden "Alişan'ı erkek olarak görmüyorum" diyorum.Alişan'la çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Bundan sonra da uzun yıllar dostluğumuz devam etsin istiyorum. Nazar değmez inşallah.[url=https://www.gecce.com/fotogaleri-cagla-sikel-alisani-erkek-olarak-gormuyorum][/url]